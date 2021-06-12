هارب منذ 2016.. القبض على متهم فى قضية قتل بغوط الشعال

تمكن رجال التحري بمركز شرطة غوط الشعال، من ضبط متهم صدر ضده أمر قبض من النيابة العامة في قضية قتل مواطن خلال العام 2016م.

وبحسب البيان الأمني، فإن المتهم مطلوب أيضا في واقعه سرقة بالإكراه خلال العام الماضي، وسيحال إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

وبحسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت رصدتة “الساعة 24 “، فإن مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد أصدر في وقت سابق توجيهات بتشكيل لجنة للبحث عن المطلوبين على ذمة قضايا خطيرة داخل الحدود الإدارية لمنطقة غوط الشعال.

كما كلف رئيس المركز العميد سالم أبوراوي، بإعداد خطة أمنية مصغرة لتنفيذ هذه المهمة.