القاسمي: ليبيا لا زالت تتحكم ميليشيا الإخوان الإرهابية بمفاصلها

قال الكاتب الصحفي، والباحث في الشئون السياسية، خالد القاسمي إن “عام 2011 هو بداية تحرك الإخوان في جميع الدول العربية، بعد أن تدربوا لمواجهة الأمن في الدول العربية ووعدتهم منظمات حقوق الإنسان العالمية المزيفة بالوقوف إلى جانبهم ونقل ما يحدث للعالم تمهيدا لإسقاط الأنظمة العربية”.

القاسمي، وخلال تصريحات صحفية، قال: “إن الشرارة من تونس إلى ليبيا ومصر وسوريا واليمن وبعدها الهدف السعودية ودول الخليج العربي وإذا كان الشعب المصري وبالالتفاف مع أشقاءه في الخليج أستطاع أن يتخلص من هذا الفكر التدميري فإن بلدان أخرى مثل تونس وليبيا لا زالت تتحكم ميليشيا الإخوان الإرهابية بمفاصل الدولة وقراراتها وهي بحاجة لانتفاضة شعبية كما حدث في مصر، ونلاحظ تمسكهم بالسلطة حتى آخر رمق بعد خروج مصر من قبضتهم”.

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