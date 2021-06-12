القبض على المتهمين فى واقعة سرقة خطوط الضغط العالي بمنطقة العرقوب

ألقت وزارة الداخلية القبض، على مجهولين بعد ورود بلاغ من قبل الشركة العامة للكهرباء خلال شهر رمضان الماضي بقيام مجهولين بالاعتداء على خطوط الضغط العالى وسرقة الأسلاك الكهربائية بالقرب من منطقة العرقوب، الأمر الذى أدى إلى إظلام تام بمنطقتي العرقوب ومرسى البريقة بالكامل.

ونشرت وزارة الداخلية، إيجاز صحفي على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل من قبل قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطى.

“ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات، تمكن فريق من ضبط المتهمين فى الواقعة واسترجاع المسروقات وضبط الأدوات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة وكذلك الكشف عن عدة وقائع وسرقات أخرى طالت منازل مواطنين حيث بلغ عددها 15 قضية سرقة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”، بحسب البيان.

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