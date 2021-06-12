ليبيا الان

الغرابلي: إسكات البنادق لا يعني نهاية المعركة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، أن وقف إطلاق النار وإسكات البنادق والمدافع لا تعني بالضرورة نهاية لأي حرب أو معركة، لافتا إلى أن المعركة الحقيقية تكون بإطلاق كلمة الحق زمن السلم.

وقال «الغرابلي» المؤيد للغزو التركي، في تدوينة له عبر فيسبوك، «عندما تسكت البنادق والمدافع عن الكلام ليس بالضرورة إعلان عن نهاية المعركة»، متابعا «المعركة الحقيقة كلمة حق في زمن السلم»، حسب قوله.

وأوضح أن كلمة حق في زمن السلم يكون لها وقعا شديد على متلقيها، قائلا: «كلمة حق في زمن السلم لها وقع شديد على متلقيها ولهذا يصفونها بخطاب الكراهية ويحاولون إيقافها»، على حد وصفه.

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الطاهر الغرابلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الا يستحى هذا الغراب من دخول اكار الحمار المطار دون علم احد من الليبين اى عار لحريم السلطان الذين لعقوا حذاء اردزغان ويقدمهم الان قربان فقريبا سبيع اردوغان حصته بالمجان للامريكان مقابل حل مشكلته مع اليونان وسنراه بعد يومين يعرض على بايدن التنازل عن ارثه فى ليبيا للامريكان مقابل رضا بايدن عنه وكان الشعب الليبى للبيع بسبب خيانتكن ايها الجرابيع والبندقية ستظل مع الشرفاء من ابنلء الجيش الوطنى حتى تطهير اليلاد من اعداء الوطن وزيولهم من الخوان حريم السلطان !!

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  • أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) كلمه الي مفتري الارهاب في دار الافتراء الطرابلسيه سابق قبل ما يطرده البرلمان لعدم أهليته للفتوي وكلمه للخونه الذين سلموا ليبيا الي تركيا بدون عناء انتم جهله وبلهاء وكمان أغبياء فلو اطلعتوا علي صفحات التاريخ في بطون الكتب ماذا كان مصير من تملق لايطاليا وتزلف ولوي أعناق الكليمات ليصدر او يفصل فتوي داعمه لايطاليا ليوهم الشباب في غرب البلاد ان من تطوع في صفوف جيش ايطاليا لتكوين فرقه من الليبيين لمحاربة المجاهدين وأخصاعهم لحكومة ايطاليا لا شئ عليه ويعتبر ما قام به هو نوع من إطاعة ولي الأمر دجل وتدليس فلو اطلعتوا مصير من سبككم بالعماله لكان ارتدعتوا عنها فكيف يكون المحتل ولي الامر وكيف يعقل هذا وكانت ايطاليا لا تتورع عن أهانة عملاءها بسبب او بدونه لأنها تعتبرهم حقراء ادنياء وانذال ولم تجد فيهم ليبيا التي خانوها خير فكيف ستجد فيهم ايطاليا خيرا واطرف ما حصل ذات مره لدلاله علي ان العميل حقير في نظر المحتل ذات يوم آتوا الطليان بشخص لاعدامه وآتوا بالواشي ليشهد عليه فاتخذ قرار الاعدام نتيجة وشايه من عميل التي في الغالب ما تكون وسايه كيديه فكان بالصدفه المتهم ذا طول فارع لا يتناسب مع ما نصبوا من اعواد للمشنقه وكان العميل قصير القامه وكان الضابط يبدو انه سكران فسألهم ما بكم ما عطلكم عن اعدامه فقالوا له طوله لا يتناسب مع طول الاعواد فقال لهم طيب اعدموا هذا وأشار علي العميل فنفذوا في العميل وأخلوا سبيل المتهم لعلمهم أن اغلب الوشايات كيديه فلم تشفع للعميل عمالته لدي الطليان ولم تكن حياته غاليه عليهم فلا تستغربوا من تجاهل آكار لعملاءه من الليبيين ولا غرابه في ان لا يقيم لهم وزنا او يخبرهم بقدومه ولا تستغربوا من طرد الاتراك المحتلين لطرابلس كل ليبي كان في قاعدة امعيتيقه اثناء قدوم الوفد فالعميل مهان من طرفين من طرف المحتل ومن طرف أحرار وطنه فكانت للعرب قديما عاده وهي البول علي قبر أبو راغال كلما مروا عليه امتعاضا من عمالته لابرهه وكيف سمح لنفسه ليكون دليل أبرهه ليدله علي مكان الكعبه من آجل هدمها فمتي يبول الليبيين من سكان طرابلس علي قبور من قضي نحبه من عملاء تركيا كلما بال الاولون من الليبيين علي قبور من قضي نحبه من عملاء ايطاليا

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