الغرابلي: إسكات البنادق لا يعني نهاية المعركة

اعتبر الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، أن وقف إطلاق النار وإسكات البنادق والمدافع لا تعني بالضرورة نهاية لأي حرب أو معركة، لافتا إلى أن المعركة الحقيقية تكون بإطلاق كلمة الحق زمن السلم.

وقال «الغرابلي» المؤيد للغزو التركي، في تدوينة له عبر فيسبوك، «عندما تسكت البنادق والمدافع عن الكلام ليس بالضرورة إعلان عن نهاية المعركة»، متابعا «المعركة الحقيقة كلمة حق في زمن السلم»، حسب قوله.

وأوضح أن كلمة حق في زمن السلم يكون لها وقعا شديد على متلقيها، قائلا: «كلمة حق في زمن السلم لها وقع شديد على متلقيها ولهذا يصفونها بخطاب الكراهية ويحاولون إيقافها»، على حد وصفه.