آمال بوقعيقيص: يجب ترك الحرية للناخب في اختيار من يمثله ولو كان مزدوج الجنسية

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن: “التوجه الديمقراطي الحقيقي والرؤية الدستورية التي يتبناها الآن عدد كبير من القانونيين ترى ضرورة إلغاء أي نص يتعلق بالجنسية في القاعدة الدستورية، وأن هذا الموضوع يجب تركه للناخب يختار من يشاء”.

أضافت “بوقعيقيص” على حسابها بـ”فيسبوك”: “القانونيون يؤكدون أن النصوص الدستورية منذ أيام المملكة لم تأتي بهذا القيد الدستوري الذي جاء وليد توصيات فبراير فقط وهو نص إقصائي لا يجوز الأستمرار فيه خصوصا أن عديد الليبيون قد تحصلوا على جنسية أخرى لأسباب سياسية اضطرارية أو بحكم الولادة في بلدان أخرى قوانينها تعطي جنسيتها للمواليد على أرضها، ومن جهتي أرى أن النص الدستوري لا ينبغي له أن يكون إقصائي فقد نشئت الدساتير لإرساء مباديء الإنصاف”.