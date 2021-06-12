«المدني»: نحن بصدد تشكيل «كتلة سياسية وطنية وفعّالة» من الشباب المقاتلين والنشطاء

أعلن، عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» عن إنشاء كيان سياسي جديد من الشباب يضم مقاتلين وإعلاميين ومدونين ونشطاء وشخصيات فعالة في المجتمع، حسبما قال ووصف.

وقال «المدني» المؤيد للغزو التركي، في تدوينة له عبر فيسبوك، «هناك مجموعة من الشباب الطموح تتكون من مقاتلين وإعلاميين ومدونين ونشطاء وشخصيات فعّالة في المجمتع، في صدد تشكيل كثلة سياسية فعّالة ووطنية».

وأضاف أن هذه الكتلة الشبابية الجديدة «هدفها الدخول للمشهد السياسي الليبي، لإرسال رسالة مفادها بأن الشباب قادرون على العمل في السلم والحرب وأنهم ليسوا أدوات أو وقود للحروب ليتم مناداتهم في القتال وركنهم على الرف بعد انتهائه»، حسب تعبيره.

واختتم بقوله «كفانا الوجوه البائسة، كفانا إعادة تدوير للقمامة، وبإذن الله سيتم الكشف عن التفاصيل في القريب العاجل ومُرحب بكل الشباب الوطنيين لمن يريدوا الانضمام لهذه الكثلة الوطنية»، على حد قوله.