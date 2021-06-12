ليبيا الان

«المدني»: نحن بصدد تشكيل «كتلة سياسية وطنية وفعّالة» من الشباب المقاتلين والنشطاء

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن، عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» عن إنشاء كيان سياسي جديد من الشباب يضم مقاتلين وإعلاميين ومدونين ونشطاء وشخصيات فعالة في المجتمع، حسبما قال ووصف.

وقال «المدني» المؤيد للغزو التركي، في تدوينة له عبر فيسبوك، «هناك مجموعة من الشباب الطموح تتكون من مقاتلين وإعلاميين ومدونين ونشطاء وشخصيات فعّالة في المجمتع، في صدد تشكيل كثلة سياسية فعّالة ووطنية».

وأضاف أن هذه الكتلة الشبابية الجديدة «هدفها الدخول للمشهد السياسي الليبي، لإرسال رسالة مفادها بأن الشباب قادرون على العمل في السلم والحرب وأنهم ليسوا أدوات أو وقود للحروب ليتم مناداتهم في القتال وركنهم على الرف بعد انتهائه»، حسب تعبيره.
واختتم بقوله «كفانا الوجوه البائسة، كفانا إعادة تدوير للقمامة، وبإذن الله سيتم الكشف عن التفاصيل في القريب العاجل ومُرحب بكل الشباب الوطنيين لمن يريدوا الانضمام لهذه الكثلة الوطنية»، على حد قوله.

 

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عبدالمالك المدني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لم اسمعك جيدا شنو قلت تجمع عملاء جدد طيب وهل عرفت مصير من سبقوكم بالعماله للمحتل تريث يا طفلي قليلا

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  • كتلة الخونة والعملاء من حريم السلطان اتفووووه
    الا تستحى ياميبون وانت ترى معنا الحمار اكار يدخل المطار رغم انف الشغب الليبى ويطردوا الجنود الليبين من المطار ليكون تحت سيطرة الاحتلال المغولى التركى الا تستحى ايضا ياميبون وانت ترى حولك مرتزقة من سوريا يقوموا بمعاشرة نساؤمم نياكة عنكم بعد ان تم اخصاءكم واصبحتم من حريم السلطان وهل يستطيع اى كلب منكن ان يدخل الاراضى المحررة والتى يحميها الجيش الوطنى دون ان يقوم الشعب الغاضب برجمكم بالحجارة فانتم انجاس تتمسكون بالاحتلال والمرتزقة لحمايتكم ونسيتم ان اردوغان يبيع ابوه اتفوووووه عليكم اتفوه فانتم ايها الانجاس لن يكون لكم اى دور فى ليبيا الجديدة اما ان تكونوا فى السجون او فى قرقارش

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