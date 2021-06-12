سعيد: على وزارة الداخلية دعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية ترهونة وتطويرها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إنه بفضل جهود الخيريين خلال الشهور الماضية تحسّن الوضع الأمني في بلدية ترهونة وضواحيها، وأصبح الأمن ظاهراً وملموسًا لكل من هو مقيماً أو زائراً لها.

سعيد ثمّن في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” الجهود المبذولة متقدما بالشكر لكل رجال الأمن وآفراد “الجيش” ومن وصفهم بـ”القوات المساندة” على حرصهم وتفانيهم .

ودعا وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنيّة دعم مديرية الأمن ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية ترهونة وتطويرها وتوفير الامكانيات لها للقيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية