نظرًا لتصدي أستاذات كلية الحقوق له.. العرادي يشن هجومًا على أساتذة القانون

أخبار ليبيا 24

شن القيادي السابق في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا وعضو ملتقى الحوار السياسي عبدالرزاق العرادي، هجوما على أساتذة القانون.

وقال العرادي في تغريدات عبر صفحته بـ تويتر، أن “عدد كبير من الخرجين عاطلين عن العمل ويحملون شهادات بدون تأهيل ولا كفاءة”، مشيرا إلى أن “جامعاتنا بها أعضاء هيئة تدريس غير مؤهلين وبعضهم يحمل شهادات لجامعات غير معترف بها أو مضروبة” على حد تعبيره.

تابع العرادي، “نحتاج حكومة قوية ووزير تعليم يفحص أعضاء هيئة التدريس ويحيل غير المؤهل للخدمة العامة؛ البداية تكون من كليات القانون”.

واتهم العرادي أستاذات القانون المشاركات في الحوار السياسي وغير المشاركات بتفصيل قاعدة دستورية بناء على طلب من مستشاري أحد “الفرقاء” على حد قوله.

وقال “هؤلاء الأكاديميين بالرغم من عراقتهم في القانون إلا أنهم لن يتجاوزا “بادي الرأي”. النقاش بين الفرقاء أعمق من أن يستوعبوه والتبيان بينهم كبير ولن يستطيع أي منهم لوحده تمرير أجندته بالتفصيل والمخاتلة”.

الهجوم الذي يشنه القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبدالرزاق العرادي يأتي بعد الدور الفاعل لأستاذات القانون والحقوقيات الليبيات ومطالبتهن بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وكانت قد دعت عميدة كلية القانون بجماعة بنغازي وعضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتوة سلوى الدغيلي، في عدة تصريحات إلى ضمان نزاهة الانتخابات ونزع الشرعية عن أي طرف يسعى إلى عرقلتها أو لا يرضى بنتائجها كما حدث في 2014.

وبدورها أكدت أيضا عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي المحامية، آمال بوقعيقيص، على أن موعد الانتخابات ثابت في 24 ديسمبر المقبل.

من جانبها طالبت الأستاذة الجماعية وعضوة ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، بضرورة البث في القاعدة الدستورية للانتخابات، وهو ذات الرأي لأستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي، الدكتورة جازية شعيتير، قبل انسحابها من عضوية ملتقى الحوار السياسي في إحدى جولاته.

كما كان للحقوقية والمحامية، عزة المقهور، دور فاعل بالمطالبة بإنشاء قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، مؤكدة على أن الانتخابات الرئاسية لابد أن تكون بانتخابات مباشرة من الشعب عكس ما يطالب عدد من جماعة الإسلام السياسي في ليبيا.