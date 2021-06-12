سالم الغزال: آكار يتعامل مع ليبيا كأنها محافظة تركية

عبر المحلل السياسي سالم الغزال، عن استنكاره الشديد للزيارة التي قام بها وزير الدفاع التركي أمس الجمعة إلى ليبيا دون علم من سلطات البلاد، واصفا إياه بأنه «وزير الغزو التركي الذي يتعامل مع ليبيا وكأنها محافظة تركية».

وقال «الغزال»، في تصريحات لقناة «ليبيا الحدث» والتي رصدتها «الساعة24»، «إن زيارة وزير دفاع الغزو التركي خلوصي آكار رفقة وزيري الخارجية التركي مولود أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، كأنهم يتعاملون مع ليبيا على أنها محافظة تركية».

وأضاف المحلل السياسي، «إن أيا من المتمسكين بوجود الاحتلال من الليبيين “المتملقين” رفضوا أن يستقبلوا وزير الغزو التركي أو يرافقوه، ليعقد اجتماعا مغلق مع الضباط الأتراك في غرفة العمليات».

واختتم المحلل السياسي سالم الغزال: «أن الليبيين الذين شهدوا الاجتماع هم الصفرجية فقط وهم الذين كانوا يقدمون لهم الشاي والقهوة».