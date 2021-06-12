تكتل فزان النيابي يدعو لانتخاب لجنة للبت في المناصب السيادية

دعا تكتل فزان النيابي لانتخاب لجنة للبت في المناصب السيادية من مجلس النواب يتم فيها مراعاة البعد الجغرافي وتتولى البت في المناصب مع لجنة مناظرة لها من مجلس الدولة تقومان بوضع أسس المشاركة والتوزيع للمناصب وآلية فرز ملفات المتقدمين على أن تعرض نتائجها على مجلس النواب لإقرارها.

وأكد تكتل فزان النيابي في بيان له أنه تابع الجولات المتعددة من الحوار بخصوص المناصب السيادية التي كان يتمنى التكتل تسويتها داخل ليبيا لكن تم تدويلها وأصبحت تدار بأيدي خارجية.

وبين التكتل أنه من خلال متابعته للجنة فرز المتقدمين لتولي المناصب السيادية وصلته العديد من الشكاوى بخصوص إقصاء متقدمين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في القوانين الليبية النافذة لأسباب موضوعية.