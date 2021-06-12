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عن زيارة آكار .. غنيم: الحمد لله المنقوش خارج ليبيا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اعتبر عبد السلام غنيم، المحلل السياسي، أن زيارة الوفد التركي رفيع المستوى إلى طرابلس بناء على تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مهمة للغاية.

كتب عبد السلام غنيم، على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “وفد تركي رفيع جدًا في زيارة مفاجئة للعاصمة بناءً علي تعليمات الرئيس أردوغان، وجود الحليف التركي المخضرم إلي جانبنا خاصة في الساحة الدولية يعطينا شعور بالاطمئنان في مواجهة المؤامرات الأجنبية التي تُحاك ضد الثورة و التي يشارك فيها قيادات ليبية بعضهم بعلم و بعضهم بدون علْم”.

واختتم عبد السلام غنيم، على الزيارة تعليقاً بقوله: “الحمد لله المنقوش خارج ليبيا في زيارة للمغرب” في إشارة إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • تخشى المنقوش ولا تخشى سبعة مليون ليبى تعبر عنهم المنقوش ياين البرطوش .
    وتحمد ربنا على ايه على النجاسة والخيانة والغدر لعنة الله عليك يازبالة ياقذر

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