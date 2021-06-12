النائب العام يطرح العوائق والتحديات أمام رئيس بلدية بنغازي ومدير أمنها

عقد النائب العام المُستشار الصديق الصور، اجتماعًا، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران بوجواري، ومدير أمن مدينة بنغازي العميد ونيس الشكري، وذلك بحضور المحامي العام بنغازي إبراهيم الدرسي؛ في إطار التعاون بين النيابة العامة وسائر الجهات العامة.

وشهد اللقاء مُناقشة القضايا محلّ الاهتمام المشترك بين مختلف الأطراف، على اعتبار أن الوحدات الإدارية المحلية تمارس اختصاصاتٍ ذات صلة بمهام ومسؤوليات النيابة العامة وفقًا للتشريعات المنظمة لها.

وشهد الاجتماع، كذلك، التطرق إلى العوائق المادية التي تحول دون إنجاز مهام النيابة العامة على الوجه المطلوب، وتم استعراض كيفية مساهمة الإدارة المحلية في التغلب على هذه التحديات.

وناقش النائب العام مع مدير أمن بنغازي الأزمات التي تواجه رجال النيابة العامة في أداء عملهم، والدور المنوط بمديرية الأمن في متابعة مراكز الشرطة، كما دعا عناصرها إلى عدم التردد في تنفيذ الأوامر القضائية، بدافع ذاتي، انطلاقًا من استشعار واجبات الوظيفة، لافتًا إلى ضرورة توفير التدريب اللازم، والارتقاء بمستوى القدرات لضمان إنجاز المهام وفق الصورة المأمولة.

من ناحيته، أعرب رئيس المجلس التسييري للبلدية عن تفهمه لحجم المشكلات والصعوبات التي تعترض مهام رجال النيابة العامة، خاصةً على صعيد عدم وجود المقرات اللازمة والمناسبة.

وأكد أن بلدية بنغازي ستواصل بذل جهودها، بالتعاون مع النيابة العامة؛ بغرض مواجهة هذه المشكلات القائمة والتغلب عليها.

كما أبدى مدير الأمن تفهمه لما تم طرحه خلال الاجتماع، ووعد بمحاولة تذليل كافة الصعوبات.

وأعرب المشاركون في الاجتماع مع النائب العام عن بالغ تقديرهم وإدراك أهمية استمرار حالة التوحد داخل المنظومة القضائية، ومدّ جسور التواصل لتحقيق المصلحة العامة.

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