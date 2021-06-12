الشيباني يدعو البعثة الأممية لأخذ اتفاق جنيف حزمة واحدة

دعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني البعثة الأممية إلى أخذ اتفاق جنيف حزمة واحدة وعدم التركيز على بنود وإهمال أخرى.

وقال الشيباني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “على البعثة الأممية عدم التركير على بنود وإهمال أخرى” مبينا أن اتفاق جنيف يؤخد حزمة واحدة.

وبين الشيباني أن “أهم بنود اتفاق جنيف إضافة إلى انتخابات 24 ديسمبر هي خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل التشكيلات المسلحة وجمع السلاح وفتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية، لأن المشكلة في ليبيا أمنية قبل أن تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية”.