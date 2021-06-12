بعد زيارة آكار.. قشوط: حفنة الخونة جعلوا من وزير دفاع تركيا يسرح ويمرح دون استئذان

أعرب المحلل السياسي الليبي، محمد قشوط، عن استيائه من الزيارة غير المعلنة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إلى طرابلس، يوم أمس الجمعة، والتي لم تعلم بها الحكومة والا المجلس الرئاسي، حيث كان في استقباله فقط سفير أنقرة وأفراد الجيش التركي وقادة المرتزقة السوريين.

وغرد “قشوط” على حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “أنا ابن المنطقة الغربية وطرابلس تحديداً، فاللهم أشهدك أنني أبرأ إليك من هذا العار الذي أصلوا ألها له حفنة من الخونة جعلوا من وزير دفاع تركيا وباقي الأتراك يسرحون ويمرحون فيها كيف ومتى شاءوا دون أن يستأذنوا أحد”.

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