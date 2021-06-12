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الأرصاد الليبية: الطقس معتدل على أغلب المناطق لـ”3 أيام”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، أن يبقى الطقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا.

قال المركز، في بيان، إن مناطق: “رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة” ستكون فيها السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 32) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف اليومين القادمين .

أشار المركز إلى أن مناطق: “الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده”، تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة خاصة على المناطق الساحلية و الجبل الأخضر، والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ ، وتتراوح على جالو والجغبوب ما بين (34- 36) مْ .

ولفت إلى أن السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، في مناطق: “الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة”، والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 38) مْ .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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