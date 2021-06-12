نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 12 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 12 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس يبقى معتدل على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 32) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف اليومين القادمين .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة خاصة على المناطق الساحلية و الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ ، وتتراوح على جالو والجغبوب مابين (34- 36) مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (34- 38) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 38) مْ.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:15). فيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).

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