«سفارة ألمانيا»: ملتزمون بحل النزاعات في ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا بشكل سياسي

قالت السفارة الألمانية في طرابلس، في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك” إن: “حل النزاعات سياسيا: هذا ما تلتزم به ألمانيا – على سبيل المثال في الشرق الأوسط وليبيا وأفغانستان وأوكرانيا. ننسق هذه الجهود على نحو وثيق مع شركائنا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. فقط معا يمكننا التغلب على الأزمات وتعزيز السلام”.

تدوينة السفارة الألمانية تأتي قبل أيام من عقد مؤتمر «مؤتمر برلين 2» الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية، لاستعراض تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في يناير 2020 في العاصمة الألمانية.