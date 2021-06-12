«مرصد الشرق الأوسط»: زيارة «آكار» لليبيا انتهاك للقواعد والأعراف الدبلوماسية

وصف «مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الزيارة التي قام بها وزير الدفاع التركي، “خلوصي آكار” إلى ليبيا أمس الجمعة، بأنها «مثيرة للجدل»، لافتا إلى أن مصادر في مطار معيتيقة أكدت أن السلطات الليبية لم تكن على علم بزيارة الوزير التركي على الإطلاق وأنه وصل إلى البلاد عبر رحلة مجهولة كانت قادمة من صقلية.

ونقل المرصد عن مصادر التأكيد أن الوزير انتهك القواعد والأعراف الدبلوماسية، على اعتبار أنه توجه مباشرة إلى مقر قيادة القوات التركية العاملة في ليبيا دون أي علم لسلطات البلاد، لافتةً إلى أن الجنود الأتراك أجبروا الجنود وعناصر الأمن الليبي على إخلاء منطقة هبوط الطائرة وتولوا مسؤولية تأمين المطار.

كما ذكرت المصادر أن القوات التركية هي الوحيدة التي كانت على علم بزيارة “آكار” إلى معيتيقة، مبينةً أن وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية ومتحدث الرئاسة، كانوا برفقة وزير الدفاع خلال الزيارة.

وأوضح «مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن معلقين ليبيين اعتبروا أن تصرف “آكار” كان مستفزاً لمشاعرهم، لا سيما وأنه أبدى تجاهلاً كاملاً للسيادة الليبية وتصرف وكأنها مستعمرة تركية، مجددين المطالبة خروج القوات التركية وكافة الميليشيات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وكانت منظمات حقوقية سورية قد أكدت في وقتٍ سابق، عدم وجود نية جدية لدى الطرف التركي، بسحب المقاتلين السوريين من ليبيا، كما هو متفق عليه، كاشفةً أن أحد قادة الفصائل السورية المسلحة المدعومين من تركيا، وهو فصيل السلطان سليمان شاه، قد جهز قوائم جديدة بأسماء مقاتلين سيتم تدريبهم في تركيا، قبيل إرسالهم إلى ليبيا.