“تسخين أممي” لمؤتمر برلين 2

يجري المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، لقاءاتٍ عدةً مع أطراف محلية ودولية؛ للتباحث بخصوص مؤتمر “برلين 2″، الذي يُعقد هذا الشهر، بعد عام ونصف من مؤتمر “برلين 1”.

وأجرى “كوبيش” مباحثات، مؤخرًا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، كما عقد لقاءاتٍ مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ، ميغيل بيرغر، والمبعوث الخاص الألماني، كريستيان بوك ، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين.

وتناولت هذه اللقاءات المكثفة، وفي زمن قصير جدًا، الجهود التكميلية للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، لاسيما إجراء الانتخابات، وإحراز التقدّم في ملف المناصب السيادية، التي يُناقشها مجلس النواب، في جلسته القادمة يوم الاثنين القادم، حيث ما يزال هذا البند مع بند الموازنة العامة مستعصيًا على النواب.

وتأتي مشاورات ولقاءات رئيس بعثة الدعم في ليبيا استباقيةً؛ لأجل وضع اللمسات الأخيرة، وترتيب جداول زمنية وخارطة طريق لمؤتمر دولي كبير، سيحظى، قطعًا، بالمتابعة الكبيرة.

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