وكيل وزارة الداخلية يتجول في شوارع طرابلس

تجول وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية نقيب فرج أقعيم العبدلي داخل مناطق وشوارع العاصمة طرابلس رفقة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح ووزير الشباب فتح الله الزني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الجولة شملت شوارع العاصمة طرابلس للاطلاع على حال المواطنين والحديث معهم، وكذلك زيارة لجنة إزالة المباني العشوائية لمُتابعة عملها في إزالة المبانى المُخالفة والمُقام على الأراضي المملوكة للدولة الليبية بحضور المُدير التنفيذي لشركة الأشغال العامة – طرابلس.