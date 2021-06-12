«الأرصاد» يعلن حالة الطقس على السواحل (السبت 12 يونيو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأحوال الجوية هادئة في البحر والسواحل الليبية اليوم السبت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة .

– الرياح شمالية شرقية إلى متغير الاتجاه، سرعتها بين 05 و10 عقدات، وارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 مترا.

– البحر هادئ، ودرجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة.

– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة في الصباح بسبب ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

– الرياح شمالية غربية بينما يكون متغير الاتجاه صباح غد الأحد لى ساحل رأس لأنوف سرعتها مابين 05 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح مابين 0.25 و1.00 مترا .

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة، والرؤيـة جيدة.

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