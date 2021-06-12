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«الأرصاد» يعلن حالة الطقس على السواحل (السبت 12 يونيو 2021)

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأحوال الجوية هادئة في البحر والسواحل الليبية اليوم السبت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
– السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة .
– الرياح شمالية شرقية إلى متغير الاتجاه، سرعتها بين 05 و10 عقدات، وارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 مترا.
– البحر هادئ، ودرجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة.
– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة في الصباح بسبب ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
– الرياح شمالية غربية بينما يكون متغير الاتجاه صباح غد الأحد لى ساحل رأس لأنوف سرعتها مابين 05 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح مابين 0.25 و1.00 مترا .
– البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة، والرؤيـة جيدة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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