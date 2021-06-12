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هاتف ليبيا تعلن عودة الاتصالات في المنطقتين الشرقية والجنوبية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال مدير عام شركة هاتف ليبيا، مسعود الأوجلي، أن خدمات الاتصالات عادت للمنطقتين الشرقية والجنوبية بعد انقطاع نتيجة انقطاع كابل الألياف البصرية دام لساعات.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أوضح الأوجلي ، أن فرق الصيانة تمكنت من تحديد موقع العطل والقطع في الكابل الذي تسبب في قطع الاتصالات بشكل جزئي في المنطقة الشرقية وبشكل كلي في المنطقة الجنوبية، وباشرت أعمال الصيانة والربط، لافتاً أن الخدمات عادت بعد ساعات من الانقطاع.

يذكر أن شركات الاتصالات في ليبيا تعاني من أعمال الحفر الجائر والعشوائي الذي يتسبب في انقطاع وتذبذب خدمات الاتصالات والانترنت، دون أن يتم وضع حداً لهذه الاشكالية من قبل الجهات المختصة، وأخرها أعمال الحفر التي وقعت أمس في المنطقة الممتدة بين مدينة مصراتة وبلدة أبوقرين، ما تسبب في قطع كابل الألياف البصرية.

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انقطاع الاتصالات شركة هاتف ليبيا

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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