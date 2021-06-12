آمر منطقة طبرق العسكرية يقوم بجولة إستكشافية لمنطقة الساحل

طبرق 12 يونيو 2021 (وال) – قام آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية بجولة إستكشافية لمنطقة الساحل الممتدة من خليج البمبة إلى خليج البردي، حيث رافق آمر المنطقة عدد من ضباط القوات المسحلة من الشرطة العسكرية طبرق وضباط منطقة طبرق العسكرية بالإضافة لضباط القاعدة البحرية طبرق.

وبحسب شعبة الإعلام بمنطقة طبرق العسكرية، فأن الجولة تهدف للإستكشاف مناطق الساحل بالمنطقة الشرقية الممتدة من خليج البمبة إلى خليج البردي والأودية المحاذية للساحل إلى مناطق الجنوب والتي تستغل أحيانا من عصابات التهريب.

وأوضح “بوعلوية” ” لشعبة الإعلام “بالمنطقة أنه تم خلال العملية التي قامت بها القوات المسلحة بكافة صنوفها البرية والبحرية من إكتشاف بعض الأودية التي كانت تستغل من قبل عصابات التهريب بالمنطقة شرق مدينة طبرق وما بين مناطق الساحل، وبإتجاه الجنوب مروراً ببعض الأودية التي إستغلت مخازن لجميع المواد المهربة لهذه العصابات والتي لن تتهاون القوات المسلحة في القضاء عليها وملاحقتها والقبض عليها.

يشار إلى أن منطقة طبرق العسكرية وقاعدة طبرق البحرية تمتد حدودها الإدارية من منطقة خليج رأس الهلال إلى الحدود المصرية، و إلى الآن لم تسجل بها أي عمليات تهريب أو إختراق من المياه الإقليمية وأن كل النقاط والمفارز الموجودة بمنطقة الساحل التي مهمتها مراقبة الساحل والمياة الإقليمية والتبليغ على أي عملية خارج سيطرة القوات المسلحة التي تقوم بمهام حماية وتأمين كافة الحدود البرية و البحرية و الجوية.

وتعتبر الجولة الإستكشافية للأماكن والأودية التي تم تحديدها وكانت تستغل من قبل المهربين سوف تكون أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة، وذلك للحد من هذه الظاهرة وقطع الطريق أمام عمليات التهريب بمختلف أشكالها.

وتابعت ” شعبة الإعلام ” بعد الإنتهاء من إستكشاف المناطق الجنوبية البرية المحاذية للشريط الساحلي حيث قام آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية بالتوجه إلى مناطق الساحل في عملية داخل مناطق الساحل البحرية المتمد من خليج البردي إلى خليج البمبة على متن الزورق الحربي “المرقب” رفقة ضباط القوات المسلحة بالقاعدة البحرية طبرق بجولة إستكشافية للمناطق الساحلية والتي لم تسجل بها أي خروقات أمام عمليات المراقبة التي تقوم بها كل المفارز التابعة لمنطقة طبرق العسكرية والقاعدة البحرية طبرق بالقوات المسلحة.

وإستغرقت يومين هذه الرحلة التفقدية والاستكشافية التي قام بها آمر المنطقة العسكرية طبرق و ضباط القوات المسلحة ما بين الأودية والنقاط الساحلية التي تم تغطيتها بالكامل من رأس الهلال إلى حدود الشقيقة مصر. (وال – طبرق) ف و / هــ ع

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