امغيب: برلين 2 سيكون بمثابة الحكم بالاعدام على المشروع التركي في ليبيا

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن مخرجات مؤتمر برلين 2 ستكون هذه المرة أكثر وضوحاً ولا مجال فيها للاجتهاد أو التأويل ، ولن يكون له إلا مسار واحد ، محدد المسافة والاتجاه مسبقاً.

امغيب أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “على الأقل هذا ما يفهم من تصريحات وزراء خارجيه وسياسيين لدول إقليمية و دولية!”.

وتابع”النظام التركي يعلم أكثر من ذلك ويعلم جيداً ان هذا المؤتمر الذي لم تدعى إليه تركيا ، ان كانت أحد مخرجاته فقط المطالبة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فإن ذلك سوف يكون بمثابة الحكم بالاعدام على المشروع التركي بالمنطقة والمصالح التركية في ليبيا ، لذلك سوف يحاول أردوغان فعل اي شيء لكسب ورقة قوية يساوم بها مقابل خروج قواته ومرتزقته ، بعد ان فشلت الجهود التركية في عرقلة انعقاد هذا المؤتمر”.

واعتقد أن ما حدث في مدينة العجيلات ماهو الا بداية لانطلاق سيناريو بشع يحمل الكثير من الدماء والآلام خططت له المخابرات التركية ولن يتوقف عند هذا الحد، مضيفاً”نسأل الله ان يحفظ المواطنين الأبرياء وان يجعل كيد الاتراك والمليشيات المتعاونة والتابعة لهم في نحورهم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية