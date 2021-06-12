«فنوش» عن زيارة «آكار»: أهان المحتل مُشرعنيه بدخول مستعمرته دون إذن

علق عبد الحكيم فنوش، المحلل السياسي المقيم في باريس، على الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وغير المعلنة لدى السلطة في طرابلس، قائلاً: “المحزن ليس فقط احتلال العاصمة، بل فيمن لا يرى الاحتلال، فيمن يشرعنه، فيمن يحرص على استمراره، بالرغم أن الاحتلال قرر أن يعلن عن نفسه، و يهين مشرعنيه، و يقول لهم أمام الجميع، لست بحاجة لإذنكم، فهذه مستعمرتي، أدخل و أخرج متى شئت، وأنتم مجرد خدم و واجهة لي، أستخدمها متى شئت، وأرفسها متى شئت”.

ويوم أمس الجمعة، زار خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، طرابلس، دون إذن مسبق أو إعلام أي من مسئولي الحكومة والمجلس الرئاسي بالزيارة المفاجئة، حيث لم يكن في استقباله سوى سفير أنقرة في طرابلس، وأفراد من الجيش التركي، وقادة المرتزقة السوريين.