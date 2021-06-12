ليبيا الان

«فنوش» عن زيارة «آكار»: أهان المحتل مُشرعنيه بدخول مستعمرته دون إذن

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق عبد الحكيم فنوش، المحلل السياسي المقيم في باريس، على الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وغير المعلنة لدى السلطة في طرابلس، قائلاً: “المحزن ليس فقط احتلال العاصمة، بل فيمن لا يرى الاحتلال، فيمن يشرعنه، فيمن يحرص على استمراره، بالرغم أن الاحتلال قرر أن يعلن عن نفسه، و يهين مشرعنيه، و يقول لهم أمام الجميع، لست بحاجة لإذنكم، فهذه مستعمرتي، أدخل و أخرج متى شئت، وأنتم مجرد خدم و واجهة لي، أستخدمها متى شئت، وأرفسها متى شئت”.

ويوم أمس الجمعة، زار خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، طرابلس، دون إذن مسبق أو إعلام أي من مسئولي الحكومة والمجلس الرئاسي بالزيارة المفاجئة، حيث لم يكن في استقباله سوى سفير أنقرة في طرابلس، وأفراد من الجيش التركي، وقادة المرتزقة السوريين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الحقيقه التي لا يرقي اليها أدني شك أن أهل طرابلس القح لا يستاهلوا الاستهانه بهم من زمن الدوله العثمانيه كانوا يسيموا أهل طرابلس ابشع صنوف العذاب ثم رحلت تركيا وجاءت ايطاليا وسامت أهل طرابلس صنوف العذاب وهاهي تركيا تعود الي طرابلس كمحتل وتستهين بأهل قاطنيها بسبب اشوية حثالات مرحبه بالاتراك كما كان اجدادهم مرحبين بالطليان

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