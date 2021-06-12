الصور يبحث مع بلدية بنغازي ومدير الأمن سبل التعاون بين النيابة وسائر الجهات العامة

ليبيا – عقد النائب العام المُستشار الصديق الصور إجتماعاً ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري ومدير أمن مدينة بنغازي العميد ونيس الشكري بحضور المحامي العام بنغازي إبراهيم الدرسي بهدف التعاون بين النيابة العامة وسائر الجهات العامة.

وتم خلال الإجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للبلدية مُناقشة المواضيع ذات الطابع المُشترك بين مكتب النائب العام وبين وحدات الإدارة المحلية بمدينة بنغازي، لما للوحدات الإدارية المحلية من إختصاصات تتصل بعمل النيابة العامة وفقًا للتشريعات المنظمة لها، إلى جانب العوائق المادية التي تعترض عمل النيابة العامة، وكيف يمكن للإدارة المحلية تقديم يد المُساعدة لها لإزاحتها.

وناقش النائب العام مع مدير الأمن بنغازي الإشكاليات التي تحد من فاعلية عمل النيابة العامة، ودور مديرية الأمن في متابعة مراكز الشرطة، حاثًا عناصرها على الإستجابة لتنفيذ الأوامر القضائية بدافع ذاتي، مرده الإلتزام بواجبات الوظيفة القائمين عليها مع تدريبهم، ورفع قُدراتهم المهنية ليكون الاستدلال على الوجه الأمثل .

وبدوره أبدى رئيس المجلس التسييري للبلدية تفهماً للصعوبات القائمة وعدم توافر مقار تناسب عمل النيابة العامة مُؤكداً على أن بلدية بنغازي عملت وستعمل بالتعاون مع النيابة العامة على تذليل الصعوبات القائمة.

في المقابل أعرب مدير الأمن عن تفهمه للإشكاليات القائمة ووقوفه على العقبات التي تحدث عنها أعضاء النيابة مُؤكدا ًعلى أن مديرية الأمن ستعمل على تلافي القائم منها.

في ختام الإجتماع أكد المُجتمعون مع النائب العام على ثناءهم على إستمرار وحدة السلطة القضائية وإستمرار التواصل والتعاون لما فيه خدمة الصالح العام .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية