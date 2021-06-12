دومة: زيارة وزير الدفاع التركي اهانة لكل ليبي لم يبيع نفسه للخارج

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة أن زيارة وزير الدفاع التركي اهانة لكل ليبي لم يبيع نفسه للخارج.

دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن اتفاق تركيا الحدودي والامني باطل وفق الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي ووفق قرار 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع علي الاتفاقيات وقرار مجلس النواب بعدم اعتماد الاتفاقية التركية.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي وصل في زيارة غير معلنة للسلطات إلى مطار معيتيقة حبث أفادت مصادر “للعربية/الحدث” أن سلطات المطار لم تكن على علم برحلة الوزير التركي الذي جاء عبر رحلة مجهولة قادما من صقلية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية