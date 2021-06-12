الغرابلي: وقف إطلاق النار وإسكات المدافع لا يعني بالضرورة نهاية الحرب

ليبيا – اعتبر رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج الطاهر الغرابلي، أن وقف إطلاق النار وإسكات البنادق والمدافع لا تعني بالضرورة نهاية لأي حرب أو معركة، لافتا إلى أن المعركة الحقيقية تكون بإطلاق كلمة الحق زمن السلم.

الغرابلي الموالي بشدة لتركيا قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “عندما تسكت البنادق والمدافع عن الكلام ليس بالضرورة إعلان عن نهاية المعركة، المعركة الحقيقة كلمة حق في زمن السلم”حسب قوله.

وأشار إلى أن كلمة حق في زمن السلم يكون لها وقعًا شديد على متلقيها، قائلا: “كلمة حق في زمن السلم لها وقع شديد على متلقيها ولهذا يصفونها بخطاب الكراهية ويحاولون إيقافها” على حد وصفه.