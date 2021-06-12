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امطير: الإسلاميين هم الأمة الليبية.. والشارع لا يريد القاعدة الدستورية بل دستور الهيئة التأسيسية

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الإستشاري عن حزب العدالة والبناء، الإخوانية، آمنة امطير إن “الشارع سأم من المراحل الانتقالية التي أفسدت الحياة السياسية، لأنها لا يوجد استقرار ولا مؤسسات دولة وسط غياب الرقابة على الفساد، أيضا لا يوجد دستور يفصل بين السلطات ويحدد مهام كل سلطة”، على حد تعبيرها.

امطير أضافت خلال استضافتها عبر برنامج “عكس التيار” الذي يذاع على قناة الوسط :”عندما نتحدث عن رفض أي مرحلة انتقالية أخرى ونريد بناء الدولة ونثبت مدنيتها بعيدا عن العسكرة، فإن الدستور هو الضامن الوحيد، ويمكن الاستفتاء عليه خلال الشهر الجاري أو المقبل إلكترونيا ونذهب إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل”.

ولفتت إلى أن أغلبية أعضاء مجلس الدولة الاستشاري داعمين للاستفتاء على الدستور أولا ولو إلكترونيا في شهر واحد وتكون نتائجه معلنة للذهاب للانتخابات، إلا أن هناك أصوات تنادي بعسكرة الدولة، وتريد البناء عليها والذهاب إلى الانتخابات بدون دستور والتي من السهل الانقلاب عليها بحسب قولها.

وأشارت إلى أن المنطقة الغربية سأمت من تلكؤ من وصفتهم بـ”العسكر ” في إنجاز المهام، زاعمة أن هناك أحاديث عن وجود مقاربة بين العسكر والإسلاميين، فالإسلاميين هم الأمة الليبية 100%، وهنا لا يمكن أن نضع الأمة الليبية في لعبة العصا والجزرة”.

كما ادعت أن “هناك بعض الأصوات في المنطقة الغربية تنادي بالتقسيم، ومن الممكن أن نذهب إلى دستور بدون استفتاء لأنه وضع من لجنة منتخبة من الشعب،  ونذهب إلى مراحل ثابتة ودائمة”.

وتابعت: “إن اللجنة التي وضعت الدستور منتخبة من الشارع الليبي، ولا يمكن مصادرة رأي الشارع، وعدم الاستهانة به، فرئاسة البرلمان في خارطة الطريق للجنوب وهذا لم يتحدث عنه أحد، فعلينا أن نبتعد عن المزايدات، متابعة:” المنطقة الشرقية تريد السيطرة على الجنوب والغرب ولا حظنا ذلك في غزو المنطقة الشرقية للغربية، فلنقولها عربية وواضحة، هل تريدون التقسيم؟ فالنذهب للتقسيم، أما نحن نريد دولة مدنية نحافظ عليها بدستور دائم”.

وزعمت أن “الدستور هو الضامن الرئيسي لصلاحيات أي رئيس، فداعمو حفتر يريدون القاعدة الدستورية لأنها لا تنمع مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة وتولي المناصب الدستورية، فالقاعدة خرق تام للأمن القومي الليبي، ويفترض أن يكون هناك دستورا محكما”.

واختتمت قائلة:” أن القاعدة الدستورية لا تصلح للشارع الذي يريد مرحلة دائمة، ودستور وضعت من لجنة منتخبة لها قوة شرعية “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • بالله ريحي روحك عن أي إسلام تتحدثين
    بعتوا البلاد وقبضتو الثمن
    الليبيين أبرياء من افعالكم
    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

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  • الحكمه تقول الردئ ردئ كلما جلوته صدأ فمهما خرج علينا من يلمع في فرقه يعتبرها العارفين بالدين أنها من الخوارج بل وذهبت لعص التصنيفات الي اعتبارها فئه ضاله مضله فمن خالف شرع الله فهو لله وعدو للمسلمين فحزب اعداء المسلمين مهما جند آلته الاعلاميه لتلميعه ومهما غير جلده فسيظل المضمون هو هو تنظيم لا تتفق توجهاته مع صحيح العقيده اذا هو خارج عليها فالأخوان الخارجين عن المله والطاعنين في الدين راجع نفسك اكثر من مره عندما تفكر ان تحتسبهم مسلمين متسللين ممكن ولكن مسلمين ففيه كثير من الشيوخ اعتبروهم في كتابات لهم علي النت انهم ليسوا مسلمين بعقيده سليمه وصحيحه

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  • المذهب الاخوانى ضال وبعيد عن صحيح الاسلام وقد حرم الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء الانضمام لهذه الجماعة الارهابية والاخوان المفلسين لا ينطبق عليهم اصلا صفات المسلم الذى حددها رسول الله فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده وهو مالا ينطبق عليكم والمؤمن من أمنه الناس وكما قال رسول الله لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحبه لنفسه .اما المذهب الاخوانى فيتبع المعاملات اليهودية من عنصرية وقلوبهم كالحجارة او اشد قسوة وكانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه .
    والمصيبة ان امعات الاخوان الغبية يقولون القرآن دستورنا ثم يفوموا بتطبيق كل صفات المتافقين واليهود الواردة بالقرآن الكريم حرفيا !!
    وحتى كلمة اسلامى تطلق على الاشياء وليس اشخاص فنقول كتاب اسلامى معرض اسلامى اما كلمة مسلم ومسلمين هى الصحيحة كما ورد بالقرآن الكريم .
    والحمد لله ان ربكم الاعمى كبير الخرفان فى السجن عليه لعنة الله والناس اجمعين لا يعبده الا الامعات الفبية امثال هذه الهابلة وريسها خانب المشرى شر خلق الله

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