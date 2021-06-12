النائب العام يحث عناصر الأمن على تنفيذ الأوامر القضائية

بحث النائب العام الصديق الصور مع مدير أمن بنغازي ونيس الشكري الإشكاليات التي تحد من فاعلية عمل النيابة العامة، ودور مديرية الأمن في متابعة مراكز الشرطة، وحث عناصرها على الإستجابة لتنفيذ الأوامر القضائية بدافع ذاتي، مرده الإلتزام بواجبات الوظيفة القائمين عليها مع تدريبهم، ورفع قُدراتهم المهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الصور مع الشكري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري بحضور المحامي العام بنغازي إبراهيم الدرسي بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

وأعرب مدير الأمن عن تفهمه للإشكاليات القائمة ووقوفه على العقبات التي تحدث عنها أعضاء النيابة مُؤكدا أن مديرية الأمن ستعمل على تلافي القائم منها.

كما أعرب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي عن تفهمه للصعوبات التي تواجه النيابة وعدم توافر مقار تناسب عمل النيابة العامة مُؤكداً أن بلدية بنغازي عملت وستعمل بالتعاون مع النيابة العامة على تذليل الصعوبات القائمة

وجرى خلال الاجتماع مُناقشة المواضيع ذات الطابع المُشترك بين مكتب النائب العام ووحدات الإدارة المحلية بمدينة بنغازي، لما للوحدات الإدارية المحلية من إختصاصات تتصل بعمل النيابة العامة وفقًا للتشريعات المنظمة لها، إلى جانب العوائق المادية التي تعترض عمل النيابة العامة، وكيف يمكن للإدارة المحلية تقديم يد المُساعدة لها لإزاحتها.