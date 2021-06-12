ميناء بنغازي يستقبل خمس سفن محملة بالسلع والبضائع المختلفة

أعلن ميناء بنغازي البحري أنه استقبل خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها حبوب الذرة الصفراء والأخشاب الصناعية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل السفينة (سيميري) وعلى متنها 15000 طن من حبوب الذرة الصفراء وكذلك السفينة(سي أن بي ستار) وعلى متنها 1711 طن من انبابيب الستيل و396 طن من الأخشاب الصناعية.

كما استقبل الميناء أيضا سفينة نقل الحاويات (ألك) وعلى متنها عدد 144 حاوية بضائع وسلع مختلفة كما استقبل أيضا السفينة (لينا اف) وعلى متنها عدد 243 حاوية محملة بسلع متنوعة وكذلك السفينة (جان) وعلى متنها عدد 282 حاوية بضائع مختلفة.