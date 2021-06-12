خاص “218”.. السفارة المصرية في طرابلس تتعرّض للسرقة

تعرّض مقر السفارة المصرية في طرابلس لعملية سطو استهدفت خمس سيارات، وفق ما أفاد به مصدرٌ خاصٌ لـ”218″.

وبحسب ما ورد لـ”218″ من معلومات؛ فقد أقدم مجهولون على سرقة سيارات نوع مرسيدس حمراء وتحمل رقم 11- 1 “هيئة سياسية، إضافةً إلى سيارةٍ أخرى من ذات الطراز بلون أسود وتحمل رقم 11- 2 “هيئة سياسية، وسيارة نوع هونداي 17- 11 “هيئة سياسية”، إضافة سيارتيْن أخرييْن.

وتأتي هذه الواقعة، في وقتٍ تواصل فيه دول عربية وأوروبية إعادة فتح سفاراتها في طرابلس، في إطار جهود حثيثة تبذلها وزارة الخارجية لتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول.

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