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خاص “218”.. السفارة المصرية في طرابلس تتعرّض للسرقة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرّض مقر السفارة المصرية في طرابلس لعملية سطو استهدفت خمس سيارات، وفق ما أفاد به مصدرٌ خاصٌ لـ”218″.

وبحسب ما ورد لـ”218″ من معلومات؛ فقد أقدم مجهولون على سرقة سيارات نوع مرسيدس حمراء وتحمل رقم 11- 1 “هيئة سياسية، إضافةً إلى سيارةٍ أخرى من ذات الطراز بلون أسود وتحمل رقم 11- 2 “هيئة سياسية، وسيارة نوع هونداي 17- 11 “هيئة سياسية”، إضافة سيارتيْن أخرييْن.

وتأتي هذه الواقعة، في وقتٍ تواصل فيه دول عربية وأوروبية إعادة فتح سفاراتها في طرابلس، في إطار جهود حثيثة تبذلها وزارة الخارجية لتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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