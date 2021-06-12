البحث الجنائي يلقي القبض على المتورطين في “حادثة الفتاة الأردنية”

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الاردنية السفير المفوض، ضيف الله الفايز، إنهم يتابعون عن كثب تطورات قضية الفتاة التي خطفت في بنغازي، وتم تداول فيديو مرئي لها وهيا حليقة الرأس، واصفاً الفعل بالمذل والمُشين.

وقال الفايز في مداخلة هاتفية مع قناة رؤيا الأردنية، “إن السلطات الليبية ابلغتنا أن الإجراءات اللازمة اتخذت، وأن تحقيقات مكثفة تجري”، فيما طلبت وزارة الخارجية من نظيرتها الليبية تأمين الفتاة، ونقلها إلى مكان آمن، كاشفاً أنه تواصل مع الفتاة وهي بصحة جيدة، وقد عرض عليها إعادتها إلى الأردن إذا رغبت في ذلك.

وفي سياق متصل قال مسؤول بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إنه تم إلقاء القبض على المتورطين بالقضية، وجاري التحقيق معهم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل القضية خلال الساعات القادمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرئي تظهر فيه الفتاة أردنية الجنسية من أم ليبية، أثناء حلاقة شعرها على إيدي أشخاص مجهولين، وأثار هذا الفيديو الصادم جدلاً واسعاً وأصدرت العديد من المنظمات الحقوقية بيانات استنكار وطالبت الجهات المختصة إلقاء القبض على الفاعلين.