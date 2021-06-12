حويلي: انتخاب الرئيس من الشعب مباشرةً أبرز خلافاتنا في ملتقى الحوار

قال عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي، إن: “لدينا قاعدة دستورية جاهزة متفق عليها من لجنتي النواب والدولة، صوت عليها مجلس الدولة وتجاهلها مجلس النواب” وفق قوله.
أضاف “حويلي” في تصريحات صحفية، اليوم السبت: “تواصلنا مع المفوضية العليا للانتخابات مستمر بشأن ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور، وننتظر اجتماع أعضاء الحوار المزمع عقده في جنيف أواخر يونيو الجاري”.
وتابع “حويلي”: “أبرز نقاط الخلاف بين أعضاء الحوار هي: الاستفتاء على الدستور من عدمه، وانتخاب الرئيس انتخابا مباشرا أو غير مباشر، والقسم، وتمثيل المكونات، إضافة إلى بعض الخلافات البسيطة التي يمكن الاتفاق عليها” وفق قوله.
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