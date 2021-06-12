الدبيبه يؤكد الحاجة لتنظيم القطاع الخاص ومراقبته

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه على الحاجة لتنظيم القطاع الخاص ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب لتوفير الخدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين.

وأضاف الدبيبه اليوم السبت في كلمته بالعاصمة طرابلس خلال المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار “المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل” أن وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات أمر مهم جدًا، نظرًا لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ومن شأنه أيضا أن يساعد المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى خاصة خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا.

وشدد الدبيبه على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي ووضع تصور فاعل لمشروع التأمين الصحي مبينا أنه من المهم عدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية.

وأكد الدبيبه على تفعيل القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي الخاص من خلال الاستثمار بعد تصنيف المصحات من قبل وزارة الصحة.

ودعا الدبيبه إلى تطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، حتى يتمكن من توفير الاحتياجات من الخدمات الصحية بشكل يغني البلاد عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج.

وأشار الدبيبه إلى أن الأهداف ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم العمل بجد واحترام المهنة وعدم استغلال الأزمات والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي والاستثمار في العقول والأبحاث والالتزام بالمسؤولية اتجاه المجتمع.

وشارك في المؤتمر نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الصحة علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.