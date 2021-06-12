خلوصي آكار: مشكلة ليبيا في «حفتر».. وتركيا ليست قوة أجنبية

زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين الذين تربطها بهم علاقة أخوة تاريخية منذ 500 عام، وهي ليست قوة أجنبية في ليبيا، وفق قوله.

أضاف آكار في تصريحات نقلتها – قناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا، أن تركيا جاءت إلى ليبيا ونفذت أنشطة تعاون عسكري وتعليمي واستشاري وفقًا للاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي وهي تسعى إلى أن تصل ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي.

وتابع خلوصي أكار: “نواصل تقديم التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري للقوات الليبية للوصول إلى المعايير الدولية وهدفنا هو وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها، والمشكلة تكمن في حفتر وأنصاره، وليبيا ملك الليبيين وسنواصل الوقوف إلى جانبهم ودعمهم” على حد تعبيره.