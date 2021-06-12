بعد اشتباكات العجيلات.. وزارة الداخلية تبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية عامة ومدينة العجيلات بصفة خاصةً وذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين بمكتبه بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بمديري أمن صرمان، والعجيلات وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية..

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل حفظ الأمن بالمنطقة وضبط الشارع العام، للحفاظ على أرواح المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

واندلعت اشتباكات مسلّحة عنيفة، فجر الجمعة، بين مسلحي محمد البحرون الملقب بـ”الفار” التابعين لمدينة الزاوية ومسلحي محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح” التابعين لمدينة العجيلات، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.