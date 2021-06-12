بلدية طبرق تبحث مع شركة فرنسية صيانة محطة تحلية المياه

بحثت بلدية طبرق مع شركة سيدم الفرنسية صيانة محطة تحلية المياه في المدينة وتوفير مياه الشرب.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية بمكتبه مع مدير شركة سيدم الفرنسية اوليفر نيروي بحضور النائب مفتاح الشاعري عضو لجنة الطاقة ومدير محطة تحلية المياه محمد رزق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية نصر شرح البال وعدد من مهندسي المحطة بحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق.

وأوضحت بلدية طبرق أن الاجتماع جاء بناء على دعوة مقدمة من وزير الموارد المائية طارق بوفليقة مؤكدة توفير كل الإمكانيات من دعم لهذا المشروع الهام لصيانة المحطة وتوفير مياه الشرب.

وناقش الاجتماع دراسة العمرة الجسيمة وإعادة جدولة الطلبيات وأولويات قطع الغيار حسب الوضع الحالي للمحطة وكذلك تقييم وتحديد القيمة المالية المطلوبة لتنفيذ العمرة .