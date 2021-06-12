سميو: أكثر من 330 ألف مواطن تلقوا جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو أن عدد المواطنين الذين تلقوا جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من 330 ألف مواطن.

سميو قال في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إن الإقبال مازال متواصلا، مشيرا إلى أن شحنة جديدة من لقاح سبوتنيك الروسي ستصل ليبيا الإثنين المقبل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت قبل أكثر من أسبوع أن ليبيا أجرت أكثر من مليون اختبار معملي منذ بداية جائحة كورونا، وقالت إنه مقارنة بشهر أبريل سجل شهر مايو انخفاضا بنسبة 23% في الاختبارات التي أجرتها ليبيا.

وأكدت المنظمة أن نسبة الإصابات الموجبة انخفضت من 18.7% إلى 12% ويعزى ذلك إلى تراجع عدد الإصابات على المستوى الوطني، وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات الجديدة المبلغ عنها شهد انخفاضاً أيضا بنسبة 51٪ في مايو مقارنة بشهر أبريل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية