أكار: تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا.. وسنواصل الوقوف إلى جانب الليبيين

ليبيا – إدعى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب “الليبيين” الذين تربطها بهم “علاقة أخوة” تاريخية منذ 500 عام وهي ليست قوة أجنبية في ليبيا حسب زعمه.

أكار قال في تصريحات اليوم السبت نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إن تركيا جاءت إلى ليبيا ونفذت أنشطة تعاون عسكري وتعليمي واستشاري وفقًا لما وصفها بـ”للاتفاقيات الثنائية” (إتفاقية السراج – أردوغان غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) والقانون الدولي وهي تسعى إلى أن تصل ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي حسب تعبيره.

وأضاف :” نواصل تقديم التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري للقوات الليبية للوصول إلى المعايير الدولية وهدفنا هو وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها” دون أن يوضح هل إرسال أكثر من 10 الاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا وإنشاء قواعد في الوطية ومعيتيقة والخمس هي ضمن الدعم الذي يلتزم بالمعايير الدولية ! .