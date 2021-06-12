اللافي: نحرص على نجاح برلين 2 لأن نتائجه ستكون مهمة للتحضير للانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة الزاوية ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن اللقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان إيجابيا، وأضاف أن زيارة الجزائر كانت للتشاور حول الأمن و الاستقرار في ليبيا.

اللافي أشار في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إلى تأكيد تبون دعم الجزائر لاستقرار ليبيا، ودعم الحوار بين الفرقاء السياسيين من أجل تحقيق الأمن وإنجاح ملف المصالحة الوطنية.

وأوضح اللافي أن معالجة الجزائر لملف المصالحة الوطنية ونجاحها في المجال، وباعتبار أن الجزائر قريبة من ليبيا في الجانب الاجتماعي، فإن التجربة الجزائرية أقرب إلى ليبيا لنجاح المصالحة وفق تعبيره.

وفي رده على سؤال حول مؤتمر برلين 2، شدد على أن كل المؤتمر سيقيم ما تم إنجازه في المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنهم حريصون جدا على نجاح برلين 2 لأن نتائجه ستكون مهمة للتحضير للانتخابات.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وليبيا، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي إن المسار الاقتصادي مهم، وإن فتح المعبر الحدودي الدبداب يسهل كثيرا مرور البضائع والسلع والخدمات بشكل انسيابي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية