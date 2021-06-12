شلقم: دول المغرب العربي أمام منعرج خطير بسبب تمدد الإرهاب

قال وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم، إن: “المرحلة المقبلة ستكون منعرجاً خطيراً ليس في دول الساحل والصحراء فقط، بل سيمتد أثرها إلى دول المغرب العربي ودول غرب أفريقيا، إذا ما تمكنت التنظيمات الإرهابية من توطين قواتها في المنطقة، وتصعيد عملياتها الإرهابية بها، والتوسع في السيطرة على المناجم وتهريب البشر، وإنهاك الحكومات وفرض إرادتها عليها، ونجحت في توحيد كل تنظيماتها، أو على الأقل بعضها من نيجيريا إلى تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو والكاميرون. لم يعد خافياً أن للإرهابيين مخططاً يهدف إلى تأسيس دولتهم في الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا وهم يتحركون نحو هدفهم بخطوات سريعة، والسؤال ما هو موقف الدول الكبرى مما تشهده المنطقة؟”، بحسب قوله.

شلقم، وفي مقال له نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أضاف أن: ” كل دول الساحل والصحراء تعاني من هشاشة تفقدها السيطرة على مساحاتها الصحراوية الواسعة. قامت فرنسا بتعبئة عسكرية لمواجهة التنظيمات المتطرفة، ونشرت أكثر من خمسة آلاف جندي بالمنطقة، وخاضت مواجهات طويلة بالتعاون مع جيوش هذه الدول ودعم من الولايات المتحدة الأميركية، وتمويل من البنك الدولي، لكن المعضلة المزمنة ظلت ضعف جيوش هذه الدول الصحراوية وتزايد قوة التنظيمات المتطرفة في عددها وعتادها واتساع حركتها”، وفق قوله.

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