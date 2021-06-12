ميناء بنغازي البحري يستقبل 669 حاوية بضائع وسلع مختلفة

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري نحو 669 حاوية بضائع وسلع على متن عدد من السفن، منها سفينة نقل الحاويات (ألك) الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 144 حاوية بضائع وسلع مختلفة..

كما استقبل الميناء السفينة (لينا إف) الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 243 حاوية محملة بسلع متنوعة، بالإضافة إلى السفينة (جان) الوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 282 حاوية بضائع مختلفة، وفق بيان للميناء اليوم.

كذلك دخلت إلى أرصفة الميناء السفينة (سيميري) الوكيل الملاحي، شركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 15 ألف طن من حبوب الذرة الصفراء، والسفينة (سي إن بي ستار) الوكيل الملاحي لشركة الروبيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1711 طنا من أنابيب الستيل و396 طنا من الأخشاب الصناعية.