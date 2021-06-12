وزارة الداخلية تبحث التنسيق بين مكوناتها في ليبيا بالكامل

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية التنسيق بين المكونات التابعة للوزارة في ليبيا بأكملها.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية نقيب فرج اقعيم وعدد من الضباط المرافقين له.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم السبت مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة المكونات التابعة للوزارة في ليبيا بأكملها لضمان إنجاح سير العمل الأمني بين هذه المكونات.