“آكار” يعدّ القوات التركية في ليبيا “ليست أجنبية”

في إشارة إلى رفض تركيا إخراج قواتها ومرتزقتها من ليبيا، عدّ وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن بلاده “ليست قوة أجنبية في ليبيا، وتسعى جاهدة لجعل ليبيا آمنة مستقرة يقودها الليبيون أنفسهم”.

وقال آكار في تصريحات من طرابلس، اليوم السبت، إن “تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين الذين تربطها بهم علاقة أخوّة تاريخية على مدى 500 عام”.

وأضاف أن “تركيا، التي اتسع نطاق نفوذها ومصالحها في عهد الرئيس أردوغان، تولّت ولا تزال تتولى مسؤوليات مهمة من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي”.

ووصل آكار، طرابلس، الجمعة، على رأس وفد تركي رفيع المستوى، وكانت في استقباله، فور هبوطه في قاعدة معيتيقة؛ شخصيات تركية عسكرية، ونقلته بسيارة عليها العلم التركي إلى مقر العمليات العسكرية الذي أنشأته تركيا في طرابلس.

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