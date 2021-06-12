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أكار: تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 إدعى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن “تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب “الليبيين” الذين تربطها بهم “علاقة أخوة” تاريخية منذ 500 عام وهي ليست قوة أجنبية في ليبيا”، حسب زعمه.

أكار قال في تصريحات اليوم السبت نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إن “تركيا جاءت إلى ليبيا ونفذت أنشطة تعاون عسكري وتعليمي واستشاري وفقًا لما وصفها بـ”للاتفاقيات الثنائية” (إتفاقية السراج – أردوغان غير المعتمدة من البرلمان المنتخب)  والقانون الدولي وهي تسعى إلى أن تصل ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي”، حسب تعبيره.

وأضاف :” نواصل تقديم التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري للقوات الليبية للوصول إلى المعايير الدولية وهدفنا هو وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها”، دون أن يوضح هل إرسال أكثر من 10 الاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا وإنشاء قواعد في الوطية ومعيتيقة والخمس هي ضمن الدعم الذي يلتزم بالمعايير الدولية ! .

كما اعتبر زاعماً أن “المشكلة تكمن في (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر وأنصاره” حسب قوله، مؤكداً على أن “ليبيا ملك الليبيين وستواصل بلاده الوقوف إلى جانبهم ودعمهم”، حسب زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • الا يستحى هذا الحمار اكار من قول الزور وهو من الكبائر والا يستحى من البجاحة فالكل يقول له اخرجوا ياكلاب من ليبيا قالها رئيس المحلس الرئاسى ولحتة العشرة ووزيرة الخارجية واخر مرة دخلت المطار ياحمار دون اذن من الحكومة الشرعية فانت محتل مغولى تاريخكم كله مذابح منعا الارمن التى اعترف بها الجميع كما ان ملفى السراج واردوغان كمجرمى حرب امام محكمة الجنايات الدولية .
    والمضحك ان هذا الحمار يستخف بالشعب فهو كلب من كلاب النار يعتبر الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب قوات اجنبية بينما قوات الاختلال التركى هم ملاك ليبيا يعرضوها للبيع للجرابيع من كل مكان واخرهم الامريكان

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