امغيب يحذر من سيناريو دموي في ليبيا بتخطيط تركي

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب من تعرض ليبيا لسيناريو دموي بشع خططت له المخابرات التركية.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أقل من أسبوعين هى المدة التي تفصلنا عن انعقاد مؤتمر برلين 2 ” مبينا أن مخرجات المؤتمر هذه المرة سوف تكون “أكثر وضوحاً، ولا مجال فيها للاجتهاد أو التأويل، ولن يكون له إلا مسار واحد، محدد المسافة والاتجاه مسبقا” مضيفا “على الأقل هذا ما يفهم من تصريحات وزراء خارجيه وسياسيين لدول إقليمية ودولية”.

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وأردف امغيب “النظام التركي يعلم أكثر من ذلك ويعلم جيداً ان هذا المؤتمر الذي لم تدعى إليه تركيا، إن كانت أحد مخرجاته فقط المطالبة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فإن ذلك سوف يكون بمثابة الحكم بالاعدام على المشروع التركي بالمنطقة والمصالح التركية في ليبيا، لذلك سوف يحاول (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان فعل أي شئ لكسب ورقة قوية يساوم بها مقابل خروج قواته ومرتزقته، بعد أن فشلت الجهود التركية في عرقلة انعقاد هذا المؤتمر”.

وتابع امغيب بناءً على ماسبق أعتقد أن ما حدث من اشتباكات في العجيلات “ماهو إلا بداية لانطلاق سيناريو بشع يحمل الكثير من الدماء والآلام خططت له المخابرات التركية ولن يتوقف عند هذا الحد”.