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ردًا على مخالفات النواب .. كرموس: فتحنا الترشح للمناصب السيادية

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إن المناصب السيادية اتفقت عليها لجنتا مجلسي الدولة والنواب في بوزنيقة 1 و2 ولم يُنفذ أي من الاتفاقين لعدم قدرة مجلس النواب على عقد جلسة مكتملة النصاب في طرابلس أو طبرق أو أي مدينة أخرى.

كرموس أضاف، في تصريحات صحفية، أن المجلسين في الفترة الأخيرة قرّرا فتح الملف، وشكّل مجلس النواب لجنة للتشاور حول الموضوع، وكان عملها وتصريحاتها مخالفا لما اتُّفق عليه، وتخالف تأكيد رئيس مجلس النواب مؤخرًا بالتزامهم باتفاق بوزنيقة 1.

ورأى أن خطوة مجلس الدولة جاءت ردًا على تصريح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث شرع في استقبال طلبات الترشح تنفيذًا لاتفاق بوزنيقة .

ونفى وجود عرقلة من مجلس الدولة، مضيفًا “بل العرقلة من مجلس النواب لعدم توافقه وعجزه عن عقد جلسة بنصاب كامل”.

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  • مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة فى البلاد اما مجلس المشرى فاحد اختراعات اتفاق الصخيرات انتهت صلاحيته بكل بنوده بما فيه البند 15 الذى تبتزوا مجلس النواب وذلك بموجب بند واضح فى الاتفاق يحدد صلاحيته بعامين ففط وانتهى اللتفتق فى 2017 واصبح مجلسكم هو والعدم سواء اما اتفاقيات ابوزنيقة فلم يعتمدها مجلس النواب وبالتالى تصبح باطلة اما ماتفعلوه من نصب واحتيال وابتزاز بفتح باب ترشيح وهمى لخداع الناس فعلى النائب العام القبض عليكم بتهمة النصب والاحتيال وهذا النصب يمس النائب العام نفسه .
    فمجلس النواب هو من يمتح الثقة للحكومة واى منصب سيادى ويراقب عملهم ويعزلهم فى حالة اى مخالفات ولاشأن لكم بهذا الموضوع واى ورق للترشيحات امسح بها مؤخرتك ياكرموس الكلب ياغبى وشمها يمكن تفوق من حبوب الهلوسة

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