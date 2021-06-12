ردًا على مخالفات النواب .. كرموس: فتحنا الترشح للمناصب السيادية

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قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إن المناصب السيادية اتفقت عليها لجنتا مجلسي الدولة والنواب في بوزنيقة 1 و2 ولم يُنفذ أي من الاتفاقين لعدم قدرة مجلس النواب على عقد جلسة مكتملة النصاب في طرابلس أو طبرق أو أي مدينة أخرى.

كرموس أضاف، في تصريحات صحفية، أن المجلسين في الفترة الأخيرة قرّرا فتح الملف، وشكّل مجلس النواب لجنة للتشاور حول الموضوع، وكان عملها وتصريحاتها مخالفا لما اتُّفق عليه، وتخالف تأكيد رئيس مجلس النواب مؤخرًا بالتزامهم باتفاق بوزنيقة 1.

ورأى أن خطوة مجلس الدولة جاءت ردًا على تصريح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث شرع في استقبال طلبات الترشح تنفيذًا لاتفاق بوزنيقة .

ونفى وجود عرقلة من مجلس الدولة، مضيفًا “بل العرقلة من مجلس النواب لعدم توافقه وعجزه عن عقد جلسة بنصاب كامل”.