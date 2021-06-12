الشيباني: لا يجب التركيز على بنود في اتفاق جنيف وإهمال اخرى

طالب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عدم التركيز على بنود في اتفاق جنيف واهمال اخرى.
الشيباني، وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، قال: إن الاتفاق يؤخد حزمة واحدة فمن اهم بنود اتفاق جينيف اضافة إلى انتخابات 24 ديسمبر هي خروج القوات الاجنبية والمرتزقة وحل التشكيلات المسلحة وجمع السلاح وفتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأكد على أن المشكلة في ليبيا امنية قبل أن تكون سياسية او اجتماعية او اقتصادية.
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