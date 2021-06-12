سرت تحتض إعلان المبادرات الرابحة من مشروع ‘ميديارز’ شباب 2021

نظمت منظمة مسارات للسلام والتنمية بسرت صباح اليوم السبت الحفل الخاص بإعلان المبادرات الرابحة من مشروع ميديارز شباب سرت 2021 الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا.

وحضر الحفل عبر تقنية الفيديو، عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي هنية أبو خريص ورئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر ومدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة الطيب القبي ومسؤول الإعلام والتواصل بالبلدية محمد الأميل.

وأكد عميد بلدية سرت أن البلدية بحاجة إلى مزيد من الدعم والتعاون مع المنظمات المختلفة كونها عانت الكثير والكثير وأعرب عن جاهزية البلدية الكاملة للتعاون في كل ما من شأنه الرفع من مستوى التنمية وترسيخ السلام داخل المدينة.

من جانبها قالت عضو المجلس البلدي هنية أبو خريص أن بلدية سرت بيئة خصبة للعديد من المبادرات والمنظمات التي تريد العمل وتقديم نشاطاتها داخل المدينة.

كما وجهت مسؤولة منظمة مسارات للسلام والتنمية ابتسام القصبي شكرها “لكل من تعاون مع المنظمة داخل بلدية سرت وخارجها وأكدت عن مواصلة جهودها المختلفة داخل البلدية بالإضافة إلى ترسيخ مزيد من التعاون مع جامعة سرت وغيرها من المؤسسات والفئات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتعاون في المجالات ذات العلاقة”

واستهدف المشروع خلال الفترة الماضية عددا من الإعلاميين الشباب من مدينة سرت الذين تلقوا دورات تدريبية في العاصمة طرابلس. كما تم الإعلان عن استقبال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إحلال السلام والتعايش المجتمعي ليتم اختيار 6 مبادرات من خلال لجنة فنية مختصة من قبل المنظمة.